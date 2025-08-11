Фигуранта осудили за коррупцию

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель управления информационных технологий отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю приговорен к девяти годам колонии строгого режима за преступления коррупционной направленности. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В марте 2023 года он был приговорен к штрафу и пяти годам запрета занимать определенные должности за попытку получения 774 тыс. рублей при поставке неоригинальных картриджей для принтеров в 2022 году.

"По материалам прокуратуры возбуждены и расследованы уголовные дела. Суд признал уже бывшего начальника управления виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и приговорил к 9 годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, весной 2020 года он узнал о скором заключении госконтракта на модернизацию локально-вычислительной сети административного здания фонда в Красноярске. После чего обратился к своему знакомому предпринимателю, пообещал взамен на 1,3 млн руб. неоправданно повысить стоимость контракта и гарантировать не только победу в аукционе, но и беспрепятственную приемку работ. Подрядчик провел модернизацию за 2,5 млн рублей и по договоренности предоставил акт на 5,3 млн рублей.

При этом предприниматель не выполнил свои контрактные обязательства в полном объеме, но работы были приняты, и на счет перечислены бюджетные деньги. За успешно сработавший план начальник информационных технологий получил от руководителя юридического лица оговоренную взятку.