У фигурантов также обнаружили и изъяли автоматы, пулеметы, пистолеты и более 1,9 тыс. патронов

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Артемовский районный суд Луганска Луганской Народной Республики приговорил к семи годам трем месяцам и восьми годам колонии бывших сотрудников Службы безопасности Украины, вымогавших в 2014 году у жителей Рубежного деньги за якобы финансирование ополчения ЛНР. У экс-сотрудников СБУ также обнаружили и изъяли автоматы, пулеметы, пистолеты и более 1,9 тыс. патронов, сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.

Сообщается, что в 2014 году группа экс-сотрудников СБУ под угрозой привлечения к уголовной ответственности за якобы финансирование ополчения ЛНР и передачи одного из мирных жителей украинскому нацбатальону для физической расправы вымогала деньги у жителей Рубежного. В общей сложности экс-сотрудники украинской спецслужбы завладели $50 тыс. США от шести жителей. Кроме того, в доме одного из экс-сотрудников СБУ силовики республики обнаружили и изъяли автомат и пулемет Калашникова, пистолеты системы Магнума, Ekol Volga, Кольта, более 1,9 тыс. патронов к нарезному оружию, а также его составные части и артиллерийский снаряд. Уголовное дело возбудили и вели сотрудники СУ СК России по региону.

"Артемовским районным судом г. Луганска признаны виновными два лица в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), а один из них дополнительно - по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). <…> Фигуранты приговорены к 7 годам 3 месяцам и 8 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.