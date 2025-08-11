В ходе таможенного досмотра товарной партии инспекторы обнаружили не заявленные в декларации 2 976 тормозных дисков для автомобилей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ обнаружили почти 24 т незаконно ввезенных автозапчастей в контейнере из Китая. Об этом сообщили пресс-служба ведомства.

"Новороссийские таможенники выявили почти 24 тонны незадекларированных автозапчастей в контейнере, ввезенном из Китая в адрес индивидуального предпринимателя Краснодара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе таможенного досмотра товарной партии инспекторы обнаружили не заявленные в декларации 2 976 тормозных дисков для автомобилей, при этом их рыночная стоимость превышает 4 млн рублей.

В настоящее время товар задержан. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларирование товаров по установленной форме. "Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правонарушителю грозит крупный штраф и конфискация товара", - отметили в ФТС.