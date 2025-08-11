Прокуратура вынесла представление УХД Курской области из-за нарушений законов

Будет решаться вопрос о закрытии учреждения

КУРСК, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура вынесла представление в отношении управления хозяйственной деятельности и безопасной эксплуатации зданий (сооружений) образовательных организаций Курской области из-за многочисленных нарушений требований законодательства. Будет решаться вопрос ликвидации учреждения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Прокуратура вынесла представление в отношении управления хозяйственной деятельности и безопасной эксплуатации зданий (сооружений) образовательных организаций Курской области, сокращенно - УХД. Указывается, что выявлено многочисленное нарушение требований законодательства. Описывается, что структура, которая должна заниматься закупками, техническим надзором, контролем за капремонтом, реконструкцией и строительством объектов в подведомственных Минобру учреждениях, по сути, эту работу не выполняет", - сказал он на заседании облправительства.

Отмечается, что в штате организации находится 45 человек, часть которых, по мнению прокуратуры, занимают искусственно созданные должности. Руководитель учреждения Алина Рязанцева не смогла представить при прокурорской проверке личные дела 19 работников, по ее словам, они были утрачены. Хинштейн добавил, что будет решаться вопрос о закрытии учреждения.

Врио заместителя председателя облправительства Оксана Крутько добавила, что Рязанцева была уволена по собственному желанию. При этом в судебном порядке планируется пересмотреть это решение, совместно с прокуратурой власти будут настаивать на изменении статьи.

"Содержать в условиях сегодняшней непростой ситуации дефицита бюджета, боевых действий учреждение считаю непозволительной роскошью. В целом нам нужно проанализировать, где еще есть подобного рода учреждения, дублирующие уже существующие функции. Нам нужно максимально отказываться и сокращать, оптимизировать такие структуры, в недрах которых оседают деньги, дорогостоящие иномарки вешаются на их балансы", - подчеркнул врио губернатора региона.