В регионе действует два возгорания

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Специалистам удалось потушить большинство возникших ранее лесных пожаров в Карелии, сократив их число до двух - в Суоярвском и Беломорском округах. Их общая площадь составляет 709 га, сообщили в Telegram-канале Минприроды Карелии.

Аномально жаркая погода, отсутствие сильных осадков и сухие грозы ранее привели к лесным пожарам на территории республики, которые начали массово возникать в июле. В настоящее время ситуация стабилизировалась, поэтому власти отменили режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах.

"На утро 11 августа в Карелии действуют два лесных пожара: в Беломорском округе на площади 702 га - локализован; в Суоярвском округе на площади 7 га", - сказано в сообщении.

За выходные удалось потушить семь лесных пожаров, еще четыре - в понедельник. На тушении работают более 60 человек, используются 4 единицы техники.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено.