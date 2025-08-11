Двое жителей региона подожгли релейные шкафы на участке железнодорожного пути перегона станций Надеждинская

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу двух 17-летних жителей Приморья за поджог релейных шкафов на участке железнодорожного пути в Надеждинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, двое 17-летних жителей региона подожгли релейные шкафы на участке железнодорожного пути перегона станций Надеждинская - остановочный пункт Амурский Залив Дальневосточной железной дороги.

"Двое 17-летних подростков задержаны в порядке ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следователя следственного управления Фрунзенским районным судом города Владивостока в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве отметили, что такие деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений и за их совершение предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.