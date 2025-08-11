Пострадавшую госпитализировали с акубаротравмой и осколочными ранениями

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Женщина-кассир супермаркета получила ранения 10 августа при ударе украинского БПЛА по супермаркету в Лисичанске ЛНР. Об этом сообщила глава Минздрава региона Наталия Пащенко.

По ее словам, украинский БПЛА влетел в окно супермаркета в Лисичанске около 18:00 мск 10 августа.

"Молодую женщину-кассира, которая находилась в момент прилета [БПЛА] в супермаркете, госпитализировали с акубаротравмой и осколочными ранениями в местную больницу", - приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.