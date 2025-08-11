Размер взятки составил более 1 млн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении представителя нескольких свердловских компаний-поставщиков металлопродукции, подозреваемого в даче взятки в размере более 1 млн рублей бывшему начальнику отдела металлов АО "Курганмашзавод". Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области.

Ранее сотрудник "Курганмашзавода" был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа и причинении ущерба на 29 млн рублей из-за некачественных комплектующих по завышенной цене.

"В отношении представителя нескольких свердловских компаний-поставщиков металлопродукции и иных сырьевых материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). По версии следствия, в 2023-2025 годах подозреваемый незаконно передал денежные средства в размере более миллиона рублей начальнику отдела одного из заводов региона за предоставление преференций при заключении со свердловскими компаниями договоров поставки продукции, в том числе по завышенной цене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. Ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Курганмашзавод - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России и единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран.