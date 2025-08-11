Местонахождение гражданина РФ ответственным инстанциям известно, но в интересах проводимого расследования генпрокурор Литвы Нида Грунскене его не уточнила

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Спрыгнувший в Литве в июле с транзитного пассажирского поезда калининградского направления гражданин России был задержан правоохранительными органами в третьей стране. Об этом сообщила журналистам генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

"Мы располагаем лишь первичной информацией о том, что спрыгнувший с поезда россиянин задержан, но в другой стране", - сказала она.

Местонахождение гражданина РФ ответственным инстанциям известно, но в интересах проводимого расследования генпрокурор его не уточнила.

Поиск пропавшего россиянина занял почти полтора месяца. Его нашли 1 августа. 17 июня на подъезде к литовскому контрольно-пропускному пункту у города Кибартай, когда до него оставалось около 25 минут, проводники поезда, следовавшего из Адлера в Калининград, обнаружили в одном из вагонов открытую дверь. Было установлено, что в вагоне нет гражданина России 2004 года рождения. Была установлена его личность. Это Данила Мухаметов из Башкирии.