Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Двое подростков 15 и 16 лет пострадали в ДТП с Toyota Prius в Приморье. Один из них был за рулем мотоцикла, второй - его пассажиром, сообщили в прокуратуре Приморского края.

"В Уссурийске водитель транспортного средства Toyota Prius при осуществлении поворота совершил столкновение с мотоциклом под управлением несовершеннолетнего 2009 года рождения. В результате аварии водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что прокуратура Уссурийска контролирует ход и результаты проверки по факту ДТП.