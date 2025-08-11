В Люберцах поймали сбежавшего быка

Животное выбежало из перевозившего его транспорта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Быка, сбежавшего при перевозке и прогуливающегося по улицам Люберец, отловили. В настоящее время животное транспортируют в место содержания. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено как бык гуляет по улицам Люберец.

"По информации очевидцев, бык выбежал из перевозившего его транспорта. В настоящее время силами собственника животное отловлено для дальнейшей транспортировки в место содержания", - сказали в пресс-службе.