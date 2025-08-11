Фигурант за денежное вознаграждение поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Знаменск - Гвардейск

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следователи СК предъявили обвинение несовершеннолетнему, который за денежное вознаграждение поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Знаменск - Гвардейск в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В совершении указанного преступления сотрудниками УФСБ России по Калининградской области совместно с Западным ЛУ МВД России на транспорте задержан 17-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в августе этого года обвиняемый поджег объект транспортной инфраструктуры на 1 241-м километре железнодорожного перегона Знаменск - Гвардейск в районе поселка Речное Гвардейского района Калининградской области. Происходящее подросток фиксировал на камеру мобильного телефона. Эти действия он совершил за денежное вознаграждение, обещанное ему ранее незнакомым в одном из мессенджеров.

"По ходатайству следователя Западного МСУТ СК России судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетний дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления", - сообщили в транспортном СК.

Также там отметили, что совершение действий террористического характера влечет за собой уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В целях предотвращения провокаций со стороны интернет-злоумышленников настоятельно рекомендуют проявлять осмотрительность и бдительность при общении в онлайн-среде.