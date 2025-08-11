Решается вопрос об избрании Николаю Токарчуку меры пресечения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Задержанному заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку предъявили обвинение в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, ущерб от действий злоумышленников составил более 3 млн рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по ЯНАО.

"Задержан заместитель главы города Салехард, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах). По версии следствия, с 2022 по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение, действуя группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг, общей стоимостью более 3 млн рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были", - говорится в сообщении.

Со всеми фигурантами дела проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств преступлений, решается вопрос об избрании Токарчуку меры пресечения.