Пострадавшую госпитализировали, на месте ЧП проводятся ремонтные работы

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал в Новосибирске в результате коммунальной аварии, из-за которой на дорогу вылился кипяток. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Один пострадавший", - сказала собеседница агентства.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что ожоги кипятком получила 11-летняя девочка. Она была госпитализирована на машине скорой помощи. На месте аварии сейчас проводятся ремонтные работы. Прорыв теплосетей произошел в Первомайском районе Новосибирска.