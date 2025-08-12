Покушение на Мигеля Урибе совершили во время публичного мероприятия в одном из парков Боготы

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 августа. /ТАСС/. Колумбийский сенатор Мигель Урибе умер в отделении интенсивной терапии, в котором он находился после покушения, совершенного 7 июня. Об этом сообщила его жена Мария Клаудия Тарасона.

"Покойся с миром, любовь моя. Я позабочусь о наших детях", - написала она в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

9 августа в больнице, в которой находился Урибе, сообщили, что его состояние резко ухудшилось из-за "кровоизлияния в центральную нервную систему". За время госпитализации ему сделали несколько операций.

Покушение на Урибе было совершено во время публичного мероприятия в одном из парков Боготы. Две пули попали ему в голову. Стрелял подросток, который был задержан на месте преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны еще пять человек, подозреваемых к причастности к покушению.

В октябре 2024 года политик заявил, что планирует претендовать на выдвижение кандидатом в президенты Колумбии от правой оппозиционной партии "Демократический центр".