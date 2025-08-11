Размер причиненного экологии ущерба составил свыше 5,8 млн рублей

ТАМБОВ, 11 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели более 1,8 тыс. особей рыбы из-за загрязнения воды в водоемах возбуждено в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Тамбовского района проведена проверка исполнения водного законодательства. Установлено, что в марте 2025 года в ручье Пяшкиль и пруду Гудня в районе села Донское Тамбовского муниципального округа произошла массовая гибель рыбы. В связи с этим по материалам прокурорской проверки органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, гибель рыбы произошла в связи с превышением максимально допустимых концентраций загрязняющих веществ в водоемах. Общее количество погибшей рыбы превысило 1,8 тыс. особей, размер причиненного экологии ущерба составил свыше 5,8 млн рублей.