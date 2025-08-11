В Польше предъявили обвинение украинке по делу о пересылке взрывчатки по почте

Обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура в Польше передала в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины по делу о пересылке взрывчатых веществ в почтовых отправлениях.

"30 июня 2025 года прокурор Департамента по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры в Подляском воеводстве направил в Окружной суд в Петркуве-Трыбунальском обвинительное заключение в отношении гражданки Украины Кристины С., которую обвинили в соучастии в создании непосредственной опасности в виде взрыва взрывчатых веществ", - говорится в заявлении на сайте Национальной прокуратуры республики.

По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемая вместе с еще одним гражданином Украины и двумя гражданами РФ участвовала в отправлении посылки, в которой было обнаружено взрывчатое вещество нитрогликоль. Посылка была обнаружена на одном из складов курьерской компании в Лодзинском воеводстве, уточняет прокуратура. Обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.

В октябре 2024 года польская прокуратура сообщила о задержании четырех членов действовавшей в странах ЕС диверсионной группы, их подозревают в пересылке курьерскими службами взрывчатых веществ. По данным следствия, группа занималась отправкой через курьерские компании в страны ЕС и Великобританию посылок со скрытыми в них взрывчатыми веществами и опасными материалами, которые самовоспламенялись или детонировали при наземной и воздушной транспортировке. Конечной целью злоумышленников, по версии польской стороны, было использование такого канала для отправки посылок со взрывчаткой в Канаду и США.