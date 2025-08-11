Информации о погибших и пострадавших нет

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют крупное возгорание сухой растительности, которое возникло в полях у села Спицевка на Ставрополье. Огнем охвачено 20 га, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"У села Спицевка происходит горение сухой растительности, предварительно, на площади 20 га", - говорится в сообщении.

По данным управления, угрозы распространения огня на территорию села нет. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара задействованы 11 человек и 4 единицы техники.