Подозреваемых в ограблении почты в Москве доставили в суд

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Подозреваемые в нападении на отделение почты в Москве доставлены в Нагатинский районный суд столицы для решения вопроса об их аресте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Подозреваемые в нападении на почту доставлены в суд, материалы следствия также в суде", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока в аудиторию привели троих фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали пять подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые участники были ранее судимы.