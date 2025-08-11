В Тюменской области в ДТП пострадали четыре человека

Среди них трое детей

ТЮМЕНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Трое детей и мужчина пострадали в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Предположительно, водитель уснул во время движения, что привело к столкновению с ограждением и съезду в кювет, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 103-м км федеральной трассы. Автомобиль Toyota Corolla въехал в дорожное ограждение, после чего съехал в кювет и врезался в опору освещения. "Трое детей получили ранения в ДТП. <...> Водитель, возможно, уснул за рулем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети перевозились без специальных кресел. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.