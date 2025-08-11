Словарь "Ислам на Северном Кавказе" включили в список экстремистских материалов

В ДУМ заявили, что обжалуют это решение

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры Москвы о включении энциклопедического словаря "Ислам на Северном Кавказе" в федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ).

В суде подтвердили, что административный истец в лице прокуратуры Москвы подал исковое заявление о признании информационных материалов экстремистскими к административному ответчику в лице централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Российской Федерации".

В ДУМ сообщили, что обжалуют это решение.