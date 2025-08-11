Регина Шихова останется под стражей до 8 октября 2025 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Нагатинский районный суд Москвы арестовал первую подозреваемую в нападении на отделение "Почты России" на юге Москвы 8 августа.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шиховой Регине 1996 г. р. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток - до 8 октября 2025 года", - зачитала решение судья.​​​​​​

Как сказано в материалах дела, оглашенных в суде, Шихова приехала в Москву из Сызрани. Она имеет несовершеннолетнюю дочь. Подозреваемая раскаивается в содеянном, она признала вину и дала показания на других фигурантов дела.

Ранее сообщалось что сотрудники полиции задержали пять подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые участники были ранее судимы.