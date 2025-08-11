Украинские силы нанесли удары по трем районам региона

БЕЛГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по трем районам Белгородской области, в результате атак пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Четверо мирных жителей пострадали в результате очередных ударов ВСУ. В результате обстрела города Шебекино ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги и раной лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. В городе в двух частных домах выбиты окна и повреждены кровли", - написал он.

По информации главы региона, в селе Ясные Зори Белгородского района от удара FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и руки, он самостоятельно обратился в Яснозоренскую амбулаторию. В селе от детонации беспилотника в трех частных домовладениях повреждены фасады, заборы и надворные постройки. Также осколками посечен легковой автомобиль.

В результате атаки беспилотника на частное домовладение в поселке Красная Яруга Краснояружского района пострадала супружеская пара. У мужчины и женщины диагностированы баротравмы, медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. "В домовладении повреждена кровля хозпостройки", - добавил Гладков.