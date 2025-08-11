На месте работают экстренные службы

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Конструкции строящегося здания обрушились в столице Ингушетии Магасе. В результате пострадал один из рабочих, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

"Сегодня на стройплощадке торгового комплекса в городе Магасе произошло обрушение конструкций во время заливки колонн и перекрытий. В результате инцидента пострадал один рабочий. Состояние пострадавшего уточняется", - говорится в сообщении.

В главке уточнили, что на месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства обрушения.