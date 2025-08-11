ТАСС: в Москве избили юриста из адвокатской коллегии Сергея Жорина

В оперативных службах столицы сообщили, что в правоохранительные органы обратилась Юлия Шуваева

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Одного из юристов адвокатской коллегии Сергея Жорина жестоко избили в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах столицы.

"В правоохранительные органы обратилась Шуваева Юлия Владимировна, с ее слов, она была жестоко избита в центре Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обратившаяся в полицию женщина трудоустроена в коллегии адвоката Сергея Жорина, где оказывает юридические услуги.

Адвокат Жорин подтвердил ТАСС информацию об избиении юриста. По его словам, сотрудница его коллегии была жестоко избита в столичном районе на улице проспект Мира. "Напавший на нашу коллегу установлен, но отпущен, отметил Жорин. - В этой связи мы обращаемся к руководству полиции с требованием уделить внимание произошедшему". От дальнейших комментариев адвокат отказался в интересах следствия.