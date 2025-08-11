Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе обстрела Шебекина повреждено девять частных домов и легковой автомобиль

БЕЛГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Мужчина получил баротравму из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области, в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю в Валуйском округе ранен проходивший рядом мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился пострадавший с баротравмой. Медицинская помощь оказана, лечение будет проходить амбулаторно. <...> В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Проходивший рядом мужчина получил осколочные проникающие ранения поясничной области и ноги", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в ходе обстрела Шебекина повреждено девять частных домов и легковой автомобиль, на месте атаки дрона в Валуйском округе поврежден коммерческий объект и легковой автомобиль.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что ВСУ нанесли удары по Белгородскому, Краснояружскому районам и городу Шебекино. По информации главы региона, ранения получили четыре человека.