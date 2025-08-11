Спасательные службы получили первые сообщения об инциденте около 18:00 мск

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе сталелитейной компании U. S. Steel в городе Клэртон (штат Пенсильвания). Об этом сообщил телеканал CBS News.

Спасательные службы получили первые сообщения об инциденте около 11:00 по местному времени (18:00 мск).

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что его администрация находится на связи с властями города. "Служба по чрезвычайным ситуациям Пенсильвании и полиция штата поддерживают связь со службами быстрого реагирования и предложили всю необходимую помощь", - написал губернатор в X.