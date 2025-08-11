Охранник аэропорта Ноябрьска, где подростки сожгли вертолет, получил штраф

Сотрудник не обнаружил подростков и не пресек поджога вертолета Ми-8Т, из-за чего компании был причинен ущерб в размере более 59 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудник подразделения транспортной безопасности аэропорта Ноябрьска на Ямале, допустивший поджог вертолета подростками, получил штраф. Выяснилось, что 52-летний мужчина покинул рабочее место во время инцидента, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"Признан виновным по ч. 1 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). В суде установлено, что подсудимый 11 сентября 2024 года, исполняя обязанности по соблюдению требований безопасности на объекте транспортной инфраструктуры в аэропорту Ноябрьск, покинул рабочее место и не обеспечил непрерывное, круглосуточное наблюдение за сохранностью находящегося на вертодроме вертолета, принадлежащего АО "Ютэйр-вертолетные услуги". <...> Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.

Установлено, что сотрудник не обнаружил подростков и не пресек поджога вертолета Ми-8Т, из-за чего компании был причинен ущерб в размере более 59 млн рублей.

Умышленный поджог вертолета авиакомпании Utair был совершен в аэропорту Ноябрьска ночью 11 сентября прошлого года, судно сгорело полностью. Поджог совершили двое подростков, они получили ожоги лица и рук. Губернатор региона отметил, что школьники были втянуты в это преступление за денежное вознаграждение.