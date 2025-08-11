Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что к тушению пожара привлечены дополнительные силы

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют пожар на горе Машук в Пятигорске. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

"Непростая пожарная обстановка вокруг нашего города, да и в городе. Сегодня поджоги полей в районе станицы Константиновская, в районе хутора Казачий, в районе хутора Хорошевский, днем пытались поджечь Машук, пожарные потушили. Сейчас опять возгорание на Машуке. Поэтому в городе и гарь, и пепел", - сказал Ворошилов в видеообращении.

По его словам, к тушению пожара привлечены дополнительные силы.