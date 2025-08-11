Фигурант Ростислав Журавлев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд 18 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении заключившего сделку со следствием Ростислава Журавлева - одного из трех обвиняемых в подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении остальных двух фигурантов также поступило в инстанцию.

"Материалы уголовного дела в отношении Ростислава Журавлева, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поступили для рассмотрения по существу в военный суд. Судебный процесс по нему планируется начать 18 августа, в 10:00 мск, - говорится в сообщении. - Кроме того, в суд поступило выделенное в отдельное производство дело в отношении Ивана Паскаря и Владимира Головченко, но дата судебного заседания у них пока не назначена".

В зависимости от роли и степени участия в преступлении мужчины обвиняются по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

О деле

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины и приведено в исполнение в тот момент, когда мужчина сел за руль. Прозоров получил ранения, но выжил.

Установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. Организаторы действовали с территории Украины. С февраля 2022 года они начали подготовку к совершению преступления, разработали детальный план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение теракта за деньги. По данным следствия, несколько фигурантов обеспечивали финансирование участников террористической группы, передавая им деньги, консультируя относительно изготовления и активации взрывного устройства, передавая для его сборки необходимые компоненты. Головченко, Паскарь и Журавлев наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали самодельное взрывное устройство. 9 апреля 2024 года Головченко разместил взрывное устройство под днищем внедорожника. В результате теракта Прозоров получил ранения, ему причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении заочно арестованных и объявленных в международный розыск граждан Украины Ярославы Хрестины и Максима Чупруна, а также иных лиц.