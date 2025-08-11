В ДНР три человека пострадали от атак ВСУ

Им оказывается медицинская помощь

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Три мирных жителя пострадали в ДНР в результате атак ВСУ, им оказывается медицинская помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Три мирных жителя пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Дзержинске (на Украине для него используется название Торецк - прим. ТАСС) городского округа Горловка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) пострадал мужчина 1965 г. р. В Красногоровке городского округа Донецк при детонации взрывоопасного предмета тяжелые ранения получил мужчина 1980 г. р., а также пострадал мужчина 1981 г. р. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил Пушилин.

Также повреждены жилой дом в Никитовском районе Горловки, детский сад в Калининском районе Горловки. Со стороны ВСУ совершены шесть вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударные БПЛА.