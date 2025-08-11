Вероника Наумова была приговорена к 24 годам лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Защита екатеринбурженки Вероники Наумовой, приговоренной к 24 годам лишения свободы за убийство малолетнего опекаемого ребенка, обжаловала приговор. Об этом сообщила ТАСС адвокат Елена Хорова.

"Обжаловали", - сказала она в ответ на вопрос о том, обжалован ли приговор. Собеседница агентства отметила, что хочет добиться оправдания подзащитной.

В июне 2023 года Наумова заявила о пропаже опекаемого ребенка, после чего горожане и сотрудники правоохранительных органов организовали масштабные поиски - в них участвовало порядка 1,5 тыс. человек. Однако позднее тело ребенка было обнаружено спрятанным в сумке в гараже. Кроме того, выяснилось, что умер он более полугода назад, о чем опекун умалчивала, продолжая получать выплаты. В результате по обвинению в истязании и убийстве подопечного, а также в мошенничестве с выплатами задержали саму Наумову - по данным следствия, опекун избила ребенка металлической ложкой для обуви, затем положила в ванну с холодной водой и утопила. Суд признал ее виновной в совершении 61 эпизода преступлений, в том числе в убийстве подопечного, в результате Наумову приговорили к 24 годам колонии с последующим ограничением свободы на два года, а также обязали выплатить отцу мальчика 1 млн рублей.

Как установили правоохранители, злоумышленница вовлекла в преступления против малолетнего и своего племянника Даниила Егольникова, суд признал его виновным в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительном сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего и истязании несовершеннолетнего группой лиц. Молодой человек получил пять лет лишения свободы.

Кроме того, ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил ее мужа Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка. Также следствие возбудило уголовные дела о халатности из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка. Бывшая заведующая детсадом, не сообщившая об обнаруженных у ребенка травмах и о почти годовом отсутствии его в детском учреждении, осуждена на 1 год и 10 месяцев колонии.