Сотрудники ТЦК хотели насильно отвезти пенсионерку на допрос, но получили отказ и избили ее до смерти

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) до смерти избили пожилую женщину в Винницкой области Украины. Об этом сообщил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, "они заподозрили женщину в помощи уклонистам, обвинив ее в том, что она знала, где они скрываются, и носила им еду". Военкомы хотели насильно отвезти 72-летнюю жительницу села Бабчинцы в военкомат для допроса, но получили отказ. "Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове, - написал Азаров. - София Мак потеряла сознание, после чего была госпитализирована. В больнице пенсионерка скончалась".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. По сообщениям украинских СМИ, неоднократно такие стычки заканчивались травмами и даже смертью гражданских, в том числе женщин.