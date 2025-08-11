По предварительной информации, никто не пострадал

ТУЛА, 11 августа. /ТАСС/. Грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом у станции Мордвес в Тульской области. Произошло столкновение, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 17:06 (по московскому времени - прим. ТАСС) на железнодорожном переезде у станции Мордвес Тульской области водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом № 557 сообщением Москва - Имеретинский курорт. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что схода подвижного состава не было, на период работ по освобождению пути от грузового автомобиля в вагонах поезда поддерживался комфортный температурный режим. Спустя почти три часа поезд продолжил движение по маршруту.

"В связи с ДТП в пути также задерживается пригородный поезд №6735 Ожерелье - Урванка. Время отклонения от графика - 1 ч. 47 мин. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Железнодорожники сделают все возможное для сокращения времени опоздания поездов", - проинформировали в МЖД.