В Усть-Камчатском округе, расположенном в непосредственной близости от вулкана, продолжаются незначительные пеплопады

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Пепловое облако от вулкана Ключевская Сопка на Камчатке поднялось до 10 км над уровнем моря, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Высота пеплового шлейфа - 10 000 м. Извержение продолжается", - сказали ученые.

В Усть-Камчатском округе, расположенном в непосредственной близости от вулкана, продолжаются незначительные пеплопады. Вредных веществ в воздухе муниципалитета не обнаружено. Подошедший циклон мешает уборке пепла с улиц, как только погода улучшится - эта работа будет продолжена.