Пепловый шлейф распространился в восток-северо-восточном направлении в сторону Берингова моря

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 10 км зафиксирован на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Утром 12 августа из вулкана Ключевской был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 000 метров при высоте самого исполина 4 750 метров. Пепловый шлейф распространился в восток-северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Однако при изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в поселках Ключи и Усть-Камчатск, а также в селе Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа", - сообщает ведомство.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля.