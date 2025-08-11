Как сообщили в прокуратуре региона, в 2023-2024 годах шестеро мужчин и две женщины арендовали три нежилых помещения под игровые залы, где обеспечили установку компьютерной техники для игры в интернет-казино, осуществляли поиск клиентов, брали с них деньги за нелегальные услуги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Прокуратура Камчатского края утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело о масштабной незаконной игорной деятельности, в ходе которой преступный доход злоумышленников превысил 161 миллион рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2023-2024 гг. шестеро мужчин и две женщины, действуя в составе преступной группы, арендовали три нежилых помещения в городах Петропавловске-Камчатском и Елизове под игровые залы. Они обеспечили установку компьютерной техники для игры в интернет-казино, осуществляли поиск клиентов, брали с них деньги за нелегальные услуги.

"Сумма преступного дохода превысила 161 млн рублей. В ходе следственных действий правоохранителями изъято 32 компьютера. На имущество фигурантов наложен арест. Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщает надзорное ведомство.