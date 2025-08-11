По версии следствия, обвиняемый получил часть взятки в сумме 250 тыс. рублей из 49 млн, обещанных от предпринимателя из Хабаровска за содействие при проведении аукциона на поставку медоборудования для учреждений региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Бывший главный врач Мильковской районной больницы на Камчатке пойдет под суд за коррупционное преступление - мужчина намеревался получить 49 млн рублей от предпринимателя за содействие при проведении аукциона на поставку медоборудования. Также за медиком числится еще ряд коррупционных схем, ему грозит до 10 лет заключения, сообщили ТАСС в краевой прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2023 года получил часть взятки в сумме 250 тыс. рублей из 49 млн, обещанных от руководителей коммерческой организации из Хабаровска, за незаконные действия при проведении аукциона на поставку аппаратов ультразвукового исследования для медицинских учреждений региона, а также дальнейшее покровительство деятельности юридического лица.

"За действия по ангажированию интересов камчатской предпринимательницы он же в период с июня 2022 года по апрель 2024 года получил от нее деньги и стройматериалы для ремонта квартиры, в общей сумме более 500 тыс. рублей. В феврале 2023 года и марте 2024 года фигурант превысил свои должностные полномочия, понудив подчиненную передать ему часть причитающейся ей премии в размере 45 тыс. рублей. Экс-главврачу грозит до 10 лет заключения", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что преступления выявлены при содействии органов УФСБ России по Камчатскому краю.