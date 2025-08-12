Организаторы концерта "Пикника" в "Крокусе" не уведомили полицию о мероприятии

При этом инспектором-кинологом было проведено обследование места и территории вокруг, а около концертного зала дежурил наряд ППС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Организаторы концерта группы "Пикник", на котром произошел теракт, не уведомили заблаговременно полицию Красногорска о том, что это мероприятие пройдет в "Крокус сити холле". Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Несмотря на то, что организаторы прислали обращение о проведении концерта не заблаговременно, в УМВД 22.03.2024 в период с 17 до 18 часов инспектором-кинологом было проведено обследование места проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, о чем составлен соответствующий акт. Также к концертному залу "Крокус сити холл" был приближен пеший наряд ППС, в составе которого входили двое полицейских, которые около 18 часов связались, встретились с представителями службы безопасности концертного зала и организовали с ними взаимодействие", - сказал во время допроса в СК начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по городскому округу Красногорск.

Как указано в других материалах дела, организатором концерта выступила компания MSM Group. Она признана потерпевшей стороной по уголовному делу о теракте в "Крокусе". После трагедии один из посетителей концерта, москвич Алесандр Загоскин обратился в суд к MSM Group с требованием компенсации за причинение вреда здоровью. Свой ущерб он оценил в 1 млн рублей. Однако суд исковое заявление Загоскина отклонил.

Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года во время концерта группы "Пикник". Злоумышленники расстреляли посетителей из автоматов и подожгли здание в нескольких местах. По данным СК, жертвами нападения стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни (внесены в перечень террористов в РФ) - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение ИГ "Вилаят Хорасан" (является структурным подразделением ИГ, обе структуры запрещены в РФ).