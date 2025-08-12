Еще пятеро пострадали

МАГАС, 12 августа. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей на 589-м км федеральной автодороги "Кавказ" в Ингушетии привело к гибели двух человек. Травмы получили еще пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Произошло столкновение четырех автомобилей марки Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших доставили в ЦРБ города Сунжа, детей среди них нет. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются. К ликвидации последствий ДТП были привлечены трое спасателей и одна единица техники.