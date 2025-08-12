Двоих водителей доставили в больницу

ТЮМЕНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Столкновение автомобилей Hyundai, Changan и грузовика ЗИЛ произошло на 58-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Тюменской области. В результате происшествия погиб школьник, двое водителей доставлены в больницу, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

"Массовое ДТП произошло на 58-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ялуторовском районе Тюменской области: здесь столкнулись Hyundai, ЗИЛ и Changan. По предварительным данным, 16-летний пассажир Hyundai, ученик киевской школы погиб. Водитель Hyundai и 60-летний водитель грузовика доставлены в больницу с ранениями", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, 18-летний водитель Hyundai не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ЗИЛ, который опрокинулся на дороге, а Hyundai отбросило на автомобиль Changan. При этом подросток-водитель не имел права садиться за руль.