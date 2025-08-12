На Камчатке задержали браконьеров с уловом на 760 тыс. рублей

В отношении фигурантов завели уголовное дело

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Камчатки за незаконный вылов почти центнера лососей, сообщили ТАСС в УМВД России по региону.

На правом берегу реки Плотникова задержаны два местных жителя, использовавшие сеть и надувную лодку для вылова ценных пород рыбы. Подозреваемые незаконно добыли 33 экземпляра нерки, 8 хвостов горбуши и 1 кету общей массой свыше 87 кг.

"Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил более 760 000 рублей. Рыба, лодка и орудия лова помещены на ответственное хранение. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная добыча биоресурсов с причинением крупного ущерба". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет", - сообщили в ведомстве.