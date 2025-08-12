В нескольких домах выбиты стекла, повреждены кровля и забор, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Стекла выбиты в нескольких домах, повреждены кровля и забор в результате атаки БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Стекла выбиты в 3-х частных домах. В доме на 4 квартиры повреждена кровля, окна и забор. Информация о последствиях на земле будет уточняться", - написал Слюсарь.