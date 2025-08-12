ТАСС: сумма хищений по делу бизнесмена Новицкого превышает 9 млрд рублей

Требования кредиторов к бывшему президенту холдинга АФК "Система" составляют чуть менее 12 млрд рублей, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сумма хищений по уголовному делу бывшего президента холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого превышает 9 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Общий размер установленных на данный момент хищений по уголовному делу Новицкого превышает 9 млрд рублей, действия обвиняемых привели к банкротству данных пенсионных фондов, а требования кредиторов составляют чуть менее 12 млрд рублей", - сказал собеседник.

Новицкому предъявлено обвинение в совершении шести преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В 2024 году Басманный суд отправил Новицкого под домашний арест. Он обвиняется в хищениях средств АО "НПФ "Урал ФД". Вместе с ним под домашний арест были отправлены индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев и Ольга Илларионова.

По версии следствия, Новицкий и иные лица в составе группы по предварительному сговору, имея корыстный умысел на хищение денежных средств АО "НПФ "Урал ФД", разработали преступный план. Под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах они намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях.

Новицкий был президентом АФК "Система" в 1995-2005 годах.