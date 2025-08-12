В Иркутск доставили обвиняемого в смертельном ДТП мужчину, скрывавшегося в США

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в полици установили, что мужчина скрывался от правосудия в Республике Беларусь, Турции, Королевстве Таиланд и США

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Житель Прибайкалья, обвиняемый в совершении в 2017 году ДТП со смертельным исходом, доставлен в Иркутск, где он будет находиться под арестом до приговора. Ранее мужчина был задержан и экстрадирован в Россию из США, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"В декабре 2022 года подозреваемый, пытаясь избежать уголовной ответственности, покинул территорию России. Позже сотрудниками Интерпола регионального главка МВД был организован международный розыск фигуранта. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина скрывался от правосудия в Республике Беларусь, Турции, Королевстве Таиланд и США. <…> В текущем году по запросу российской стороны иркутянин задержан на территории Соединенных Штатов Америки и выдан правоохранительным органам России", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2017 года житель Прибайкалья, управляя автомобилем, допустил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело, а виновнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас 43-летний обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора.