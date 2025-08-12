Пострадавших нет, сообщил глава города Иван Ульянченко

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Атаку БПЛА отразили в Ставрополе, в результате атаки выбило стекла в одном из социальных объектов города, пострадавших нет.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

"Сегодня ночью в Ставрополе была отражена атака БПЛА. Беспилотники подавлены нашими системами РЭБ. Никто из людей не пострадал. Выбиты стекла в одном из социальных объектов. На месте работают все экстренные службы города", - написал Ульянченко.

Он напомнил, что на всей территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.