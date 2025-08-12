В Москве госпитализировали адвоката из коллегии Сергея Жорина после избиения

По словам Сергея Жорина, избивший сотрудницу его коллегии мужчина установлен, но после допроса был отпущен

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Юрист из адвокатской коллегии Сергея Жорина госпитализирована в одно из столичных медучреждений с травмами различной степени тяжести после избиения в центре Москвы. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, состояние пациентки врачами клиники оценивается как стабильное.

"В одно из столичных медицинских учреждений <…> с травмами различной степени тяжести поступила Юлия Шуваева. В настоящее время состояние пациентки врачами московской больницы оценивается как стабильное", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в столичном районе на улице проспект Мира на Шуваеву напали и жестоко избили.

По словам Жорина, избивший сотрудницу его коллегии мужчина установлен, но после допроса был отпущен. В этой связи адвокат заявил, что обратился к руководству полиции "с требованием уделить внимание произошедшему". Госпитализацию сотрудницы он также подтвердил. От дальнейших комментариев Жорин отказался в интересах следствия.