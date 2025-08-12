В Кузбассе легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку на реке Томь

Обстоятельства и причины устанавливают специалисты

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Легкомоторный самолет-амфибия "Борей" совершил жесткую посадку в акватории реки Томь возле деревни Мозжуха в Кемеровской области. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, 9 августа 2025 года при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно - самолет-амфибия "Борей" (имеет два посадочных места) совершил жесткую посадку в акваторию реки Томь вблизи населенного пункта Мозжуха в Кемеровском районе Кемеровской области. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Кемеровская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.