В Уфе взыскали с детского парка 550 тыс. рублей за отравление детей

После празднования дня рождения в развлекательном центре "Джанго парк" дети заразились кишечной инфекцией

УФА, 12 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы взыскал с развлекательного центра "Джанго парк" 550 тыс. рублей штрафа, компенсации морального вреда и убытки в пользу потерпевших, которые отравились на детском празднике. Они заболели кишечной инфекцией, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Суд исковые требования удовлетворил частично. С ответчика в пользу пострадавших несовершеннолетних взысканы убытки, компенсация морального вреда и штраф на общую сумму более 550 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу", - указано в сообщении.

С исковым заявлением в защиту прав несовершеннолетних в суд обратилось управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Инцидент произошел в 2023 году, когда после празднования дня рождения в указанном месте дети заразились кишечной инфекцией.

"Эпидемиологическое расследование выявило ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм, способствовавших возникновению и распространению инфекционного заболевания", - отметили в пресс-службе.

По данным управления, за медицинской помощью обратились 15 детей.