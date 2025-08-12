В Москве при ДТП с электросамокатом погиб подросток

Несовершеннолетний, управлявший самокатом, попал под автобус и умер, второй получил травмы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Двое подростков на самокате врезались в столб на западе Москвы, после чего управлявший самокатом попал под автобус и погиб, второй юноша получил травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице Никулинской несовершеннолетний 2008 года рождения, управляя электросамокатом, совершил наезд на мачту городского освещения. После этого подростка отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса автобуса. Водитель, по предварительным данным, не заметил случившегося и покинул место ДТП", - сказал собеседник агентства, добавив, что ДТП произошло накануне вечером.

Сотрудники полиции задержали водителя автобуса. "В результате ДТП юноша, управлявший самокатом, скончался на месте. 16-летний пассажир самоката госпитализирован в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями", - рассказали в главке.

В настоящее время проводится проверка. В прокуратуре уточнили, что подростки ехали вдвоем на одном электросамокате, арендованном с помощью чужого аккаунта. По предварительным данным, управлявший электросамокатом подросток не справился с управлением, в результате чего упал под проезжающее в попутном направлении транспортное средство. "Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также проведение необходимых процессуальных действий по данному факту", - говорится в сообщении надзорного ведомства столицы в телеграм-канале.

В прокуратуре Москвы призвали родителей контролировать свободное времяпрепровождение своих несовершеннолетних детей. "Объясните несовершеннолетним правила дорожного движения", - призвали в прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в Мосгортрансе, ДТП с участием водителя электросамоката и автобуса 718-го маршрута произошло около 22:14 на Никулинской улице, у дома 3а. "По предварительной информации, водитель электросамоката не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП в автобусе пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".